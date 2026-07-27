Aturan Baru untuk PPPK Paruh Waktu, Sanksi Potong Gaji
jpnn.com - MATARAM - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera memberlakukan absensi online dengan titik koordinat bagi PPPK Paruh Waktu (P3K PW) di lingkup pemda setempat.
Penerapan online bagi P3K Paruh Waktu ini untuk meningkatkan kedisiplinan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono mengatakan, penggunaan absensi online juga dimaksudkan untuk memastikan kehadiran secara akurat, memvalidasi posisi pegawai di lokasi kerja atau titik penugasan sah secara real time, serta mencegah indikasi kecurangan titip absen.
"Absensi online untuk PPPK PW, akan kami berlaku mulai bulan Agustus 2026," katanya di Mataram, Minggu (26/7).
Dikatakan, rencana tersebut segera disosialisasikan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), karena saat ini BKPSDM masih melakukan persiapan sebelum disebarkan ke masing-masing OPD.
Absensi online titik koordinat, katanya, sudah diberlakukan juga bagi aparatur sipil negara (ASN), baik itu pegawai negeri sipil (PNS) maupun PPPK penuh waktu.
"Sekarang, segera kami berlakukan untuk 3.046 PPPK PW sebab mereka bagian dari ASN," katanya.
Taufik mengatakan, absensi online tersebut, lanjut Taufik, juga menjadi sarana untuk evaluasi kinerja seluruh P3K PW, karena kontrak mereka berlaku satu tahun dan bisa diperpanjang setiap tahunnya.
Setelah PNS dan PPPK, aturan ini akan segera diterapkan kepada para PPPK Paruh Waktu, disertai ancaman sanksi berupa potong gaji.
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