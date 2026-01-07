Aturan Lama Dicabut, PBSI Ambil Langkah Besar di Pelatnas Cipayung

jpnn.com - PBSI mengambil langkah penting dengan mengakhiri kebiasaan degradasi atlet Pelatnas Cipayung yang selama ini dilakukan setiap penghujung tahun.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian strategi pembinaan nasional seiring perubahan ritme dan tuntutan kompetisi internasional.

PBSI Akhiri Promosi-Degradasi Akhir Tahun di Pelatnas Cipayung

Keputusan ini ditetapkan melalui Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) PBSI setelah dilakukan kajian komprehensif terhadap kondisi Pelatnas.

Evaluasi mencakup performa atlet, struktur tim, kepadatan kalender turnamen, hingga efektivitas program pembinaan jangka panjang.

Melalui kebijakan terbaru ini, PBSI memastikan tidak ada lagi mekanisme pemulangan maupun pemanggilan atlet Pelatnas pada akhir 2025.

Stabilisasi Skuad Jadi Dasar Kebijakan Baru

Langkah tersebut dipandang perlu untuk menjaga kestabilan program latihan, terutama karena rangkaian agenda internasional sudah dimulai sejak awal Januari.

PBSI menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjaga kesinambungan proses pembinaan atlet di Pelatnas Cipayung.

"Keputusan ini merupakan bagian dari penataan ulang strategi pembinaan memperkuat stabilitas dan kesinambungan program latihan atlet Pelatnas Cipayung, terutama menghadapi agenda internasional yang sudah dimulai sejak awal Januari," bunyi pernyataan PBSI.