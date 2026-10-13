Aturan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi ASN Penuh Bikin Penasaran

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berencana mengangkat guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu secara otomatis tanpa tes lagi pada 2027.

Tahun 2027 tinggal 2,5 bulan lagi, tetapi hingga saat ini belum terbit regulasi yang mengatur alih status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi ASN PPPK penuh waktu.

Karena itu, pemda belum punya gambaran seperti apa mekanisme pengalihan dimaksud, termasuk perubahan sumber anggaran gaji guru PPPK, dari APBD ke APBN.

Salah satu pemda yang masih penasaran dengan regulasi pengalihan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, yakni Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Pemkab Ponorogo masih menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, termasuk mekanisme dan waktu pelaksanaannya.

“Kalau soal pengangkatan PPPK kami belum mendapatkan informasi secara resmi, kita (Pemkab Ponorogo) juga menunggu regulasi,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo Harjono di Ponorogo, Senin (12/10).

Terkait dengan hal tersebut, Pemkab Ponorogo memastikan akan memperpanjang kontrak kerja 1.773 PPPK paruh waktu.

Penyerahan surat keputusan (SK) perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu akan dilaksanakan pada Kamis 15 Oktober 2026.