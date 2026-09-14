Aturan Penting Saat Mobil Mogok di Tengah Jalan

jpnn.com, JAKARTA - Deru mesin yang mendadak hilang di tengah padatnya lalu lintas adalah mimpi buruk bagi setiap pengemudi.

Rasa panik sering kali langsung menguasai, terlebih jika kita tak paham apa yang sebenarnya terjadi di balik kap mesin.

Namun, tetap tenang adalah kunci utama. Saat mobil mulai menunjukkan tanda-tanda bermasalah, langkah pertama yang harus kamu lakukan bukanlah memeriksa mesin.

Namun, menyelamatkan diri dan pengguna jalan lain.

Tepi Jalan dan Beri Tanda

Segera pinggirkan kendaraan ke bahu jalan atau area yang dinilai paling aman.

Jangan lupa menyalakan lampu hazard dan pasang segitiga pengaman dengan jarak yang cukup di belakang mobil.

Langkah sederhana ini sangat vital agar pengemudi lain bisa mengantisipasi keberadaan kendaraanmu dari jauh.