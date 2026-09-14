menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Tips » Aturan Penting Saat Mobil Mogok di Tengah Jalan

Aturan Penting Saat Mobil Mogok di Tengah Jalan

Aturan Penting Saat Mobil Mogok di Tengah Jalan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ikustrasi kendaraan mogok di jalan. ilustrasi. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Deru mesin yang mendadak hilang di tengah padatnya lalu lintas adalah mimpi buruk bagi setiap pengemudi.

Rasa panik sering kali langsung menguasai, terlebih jika kita tak paham apa yang sebenarnya terjadi di balik kap mesin.

Namun, tetap tenang adalah kunci utama. Saat mobil mulai menunjukkan tanda-tanda bermasalah, langkah pertama yang harus kamu lakukan bukanlah memeriksa mesin.

Baca Juga:

Namun, menyelamatkan diri dan pengguna jalan lain.

Tepi Jalan dan Beri Tanda

Segera pinggirkan kendaraan ke bahu jalan atau area yang dinilai paling aman.

Baca Juga:

Jangan lupa menyalakan lampu hazard dan pasang segitiga pengaman dengan jarak yang cukup di belakang mobil.

Langkah sederhana ini sangat vital agar pengemudi lain bisa mengantisipasi keberadaan kendaraanmu dari jauh.

Saat mobil mulai menunjukkan tanda-tanda bermasalah, langkah pertama yang harus kamu lakukan bukanlah memeriksa mesin.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI