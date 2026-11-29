jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengungkapkan proses penyusunan aturan terkait Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti penulis sebesar 1,5 persen tengah memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum bersama kementerian dan lembaga terkait.

Riefky menekankan rancangan regulasi perpajakan bagi pelaku industri perbukuan tersebut ditargetkan selesai sebelum pergantian tahun.

"Ditargetkan disahkan sebelum akhir tahun ini," ujar Riefky di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jumat (27/11).

Melalui regulasi anyar tersebut, beban PPh Final atas royalti yang diterima penulis buku nantinya bakal dipangkas besar-besaran dari level sebelumnya yang mencapai 15 persen kini menjadi 1,5 persen.

Lantaran berstatus final, proses pemenuhan kewajiban pajak atas pendapatan karya tersebut langsung selesai begitu pihak penerbit merapel pemotongannya.

Para penulis nantinya hanya perlu melaporkan pendapatan tersebut di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tanpa harus menghitungnya ulang memakai skema tarif progresif.

Baca Juga: Menkum Supratman Ungkap RUU Hak Cipta Buka Jalan Royalti Karya Jurnalistik

Pemerintah memastikan penyusunan aturan ini telah mengadopsi prinsip pelibatan publik yang bermakna (meaningful participation) sebelum berlanjut ke meja harmonisasi.

Kendati demikian, insentif keringanan tarif ini memuat syarat mutlak, yakni karya tulis yang dihasilkan wajib mempunyai nomor International Standard Book Number (ISBN) yang sah.