Aturan Sudah Direlaksasi, ASN Tidak Harus Menunggu 10 Tahun, Berlaku Juga untuk PPPK
jpnn.com - SEMARANG – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan terdapat 3.254 Aparatur Sipil Negara (ASN) di 84 instansi yang sudah pindah kerja dekat dengan domisili.
Berbicara di acara Seminar Nasional Tata Kelola Guru bertema "Pemenuhan Kebutuhan Peralihan Status dan Pengelolaan Guru" di Semarang, Selasa (24/11), Prof Zudan mengatakan instansi-instansi itu memiliki program mendekatkan ASN pada domisili dan keluarga.
"Pertama, agar kehidupan keluarga itu bisa seimbang. Hak anak, suami, istri dalam keluarga bisa terpenuhi," kata Prof Zudan.
Yang kedua, kata dia, ASN bisa fokus pada pekerjaan, kinerja bisa meningkat, dan produktivitas dan komitmen untuk bekerja bisa dibangun lebih tinggi lagi.
"Yang ketiga terkait dengan pekerjaan, responsnya bisa lebih cepat untuk menyelesaikan masalah, pelayanan publik bisa lebih bagus karena ASN-nya terjaga dari masalah," katanya.
Prof Zudan mengaku pernah merasakan bekerja dengan penempatan jauh dari keluarga sehingga jarang berkumpul dengan anak dan istri, termasuk menanggung beban ekonomi karena harus menghidupi dua dapur.
"Jadi, pasti akan lebih bagus kalau keluarga yang saling bisa bertemu semaksimal mungkin," katanya.
Kebijakan tersebut, lanjutnya, semula mendapatkan protes karena ASN yang akan pindah ada ketentuan harus setelah 10 tahun bekerja.
Aturan bagi ASN termasuk PPPK ini sudah direlaksasi, tidak lagi harus menunggu selama 10 tahun.
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