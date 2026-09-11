Audi Marissa Berikan Hak Asuh Anak kepada Anthony Xie, Begini Penjelasan Kuasa Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah proses cerai, Audi Marissa menjadi sorotan gara-gara memberikan hak asuh anak kepada Anthony Xie.

Keputusan itu kemudian memunculkan beragam komentar netizen di media sosial. Sejumlah warganet menuding Audi Marissa sengaja menyerahkan hak asuh anak karena ingin memiliki kebebasan setelah bercerai.

Kuasa hukum Audi Marissa, Ryan Iswara membantah anggapan tersebut. Dia menegaskan bahwa Audi Marissa tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu meskipun hak asuh anak diberikan kepada Anthony Xie.

“Enggak kok, enggak. Dia ngantar sekolah, tetap dia ngasih makan anaknya, tetap bertanggung jawab sama anaknya. Ya, sebagai ibu yang baiklah,” kata Ryan Iswara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/9).

Menurutnya, keputusan terkait hak asuh anak telah dipertimbangkan sebagai pilihan terbaik bagi kedua pihak.

Audi Marissa dan Anthony Xie juga tetap berkomitmen menjalankan pola pengasuhan bersama atau co-parenting.

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Keduanya tidak memiliki persoalan terkait pertemuan dengan anak. Audi Marissa tetap diperbolehkan bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak kapan saja.

“Untuk anak itu sih tidak ada permasalahan. Walapun hak asuh diberikan kepada Anthony, mereka win-win seperti itu. Tidak ada permasalahan untuk anak. Bisa kapan saja mereka bertemu,” tuturnya.