Audi Marissa dan Anthony Xie Kembali Jalani Mediasi, Begini Hasilnya

jpnn.com, JAKARTA - Proses perceraian Audi Marissa dan Anthony Xie masih terus berlanjut.

Keduanya menjalani mediasi pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (22/9).

Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea, mengatakan mediator masih memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk kembali berdiskusi sebelum proses perceraian dilanjutkan.

“Informasi dari mediator hari ini menyampaikan bahwa mediasi masih diberikan kesempatan, yaitu per tanggal 30 September,” kata Rendi Rumapea di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/9).

Menurutnya, hasil akhir dari mediasi Audi Marissa dan Anthony Xie belum dapat dipastikan.

Kedua pihak masih diberikan kesempatan untuk membicarakan keinginan masing-masing sebelum menentukan kelanjutan proses perceraian.

“Tidak menutup kemungkinan juga bisa rujuk dan tidak menutup kemungkinan juga akan lanjut prosesnya,” ujarnya.

Rendi Rumapea menjelaskan selama proses mediasi berlangsung, Audi Marissa dan Anthony dapat berbicara secara langsung dengan mediator.