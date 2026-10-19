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Audi Marissa dan Anthony Xie Masih Proses Cerai, Ini Jadwal Sidang Berikutnya

Audi Marissa dan Anthony Xie Masih Proses Cerai, Ini Jadwal Sidang Berikutnya
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Anthony Xie dan Audi Marissa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Audi Marissa dan Anthony Xie masih dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sempat dikabarkan rujuk, keduanya kini tetap berada di ambang perpisahan. Sebab, Audi Marissa memutuskan untuk melanjutkan perkara perceraian ke pokok persidangan.

Humas PN Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, mengungkapkan bahwa perkara tersebut kini telah memasuki agenda jawab-menjawab.

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Pihak Anthony Xie selaku tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan perceraian melalui sistem peradilan elektronik atau e-Court.

"Ketika perkara berlanjut, setelah gugatan dibacakan, pihak lawan atau tergugat diberi kesempatan untuk membuat jawaban. Nah, hari ini dia sudah kirim jawabannya melalui e-Court dan notifikasi, serta sudah diverifikasi majelis hakim," ungkap Richard Edwin Basoeki di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menurutnya, sidang cerai Audi Marissa dan Anthony Xie berikutnya beragendakan agenda replik atau tanggapan penggugat atas jawaban tergugat.

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Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober 2026 mendatang.

Meski proses persidangan terus berjalan, peluang berdamai masih terbuka selama majelis hakim belum menjatuhkan putusan.

Pasangan selebritas Audi Marissa dan Anthony Xie masih dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

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