Audi Marissa dan Anthony Xie Sepakat Berpisah Secara Baik-Baik

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perdana perceraian Audi Marissa dan Anthony Xie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang rencana digelar pada Kamis (3/9), ditunda.

Penundaan tersebut terjadi karena ketua majelis hakim yang menangani perkara perceraian sedang berhalangan hadir lantaran cuti.

Sidang cerai Audi Marissa dan Anthony Xie pun dijadwalkan kembali digelar pekan depan.

"Ketua majelis berhalangan hadir karena cuti, jadi akan dilanjutkan minggu depan ya. Jadi hari ini belum ada hasil apa-apa ya teman-teman semua ya," ungkap kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea, Kamis (3/9).

Rendi menjelaskan, Audi Marissa dan Anthony Xie sebenarnya sudah membahas keputusan untuk mengakhiri rumah tangga secara baik-baik.

Demi memperlancar proses cerai, Audi Marissa dan Anthony Xie bahkan hadir bersama dalam persidangan.

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"Datang bersama karena memang selesainya sudah baik-baik ya. Kita doakan saja karena kan seperti yang saya sampaikan, antara Audi dan Anthony baik-baik selesainya ya," tuturnya.

Rendi pun meminta agar keputusan yang diambil oleh Audi Marissa dan Anthony dapat dihargai.