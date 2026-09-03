Audi Marissa dan Anthony Xie Sepakat Hibahkan Harta Kepada Anak
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Audi Marissa dan Anthony Xie telah sepakat untuk berpisah secara baik-baik.
Pasangan selebritas itu juga telah membahas mengenai harta mereka bersama atau gana-gini.
Kuasa hukum Anthony Xie Rendy Rumapea mengatakan harta bersama kliennya dan Audi Marissa selama pernikahan sepakat untuk diberikan kepada putra sematawayang mereka, Anzel.
"Sepengetahuan kami semua aset dihibahkan ke anak," ujar Rendy Rumapea di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (10/9).
"Dihibahkan, diberikan ke anak," sambung dia.
Namun, dia enggan menjelaskan lebih detail ketika ditanyai mengenai proses balik nama aset tersebut.
Dia mengatakan bahwa hal tersebut bakal diurus oleh Audi Marissa dan Anthony Xie.
"Perkara nanti ke depannya itu urusan mereka ya, begitu ya, tapi sepengetahuan kami memang aset-asetnya diberikan ke anak. Mau aset seperti apa pun kami tidak bisa sampaikan di sini, tapi pada intinya aset yang dimiliki, mereka yang dihasilkan, semua diberikan ke anak," ucap Rendy Rumapea.
Kuasa hukum Anthony Xie, Rendy Rumapea mengatakan, harta bersama kliennya dan Audi Marissa selama pernikahan sepakat untuk diberikan kepada sang anak.
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