Audi Marissa dan Anthony Xie Sepakat Rujuk, Kuasa Hukum Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari rumah tangga Anthony Xie dan Audi Marissa. Pasalnya, pasangan selebritas itu akhirnya sepakat untuk kembali rujuk.

Audi Marissa dan Anthony Xie sampai saat ini belum memberi penjelasan soal alasan akhirnya sepakat mempertahankan rumah tangga.

Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea mengatakan bahwa keputusan itu diambil setelah keduanya memanfaatkan waktu untuk saling berintrospeksi diri hingga akhirnya sepakat rujuk dalam agenda mediasi kedua.

"Ya untuk alasannya seperti yang kita lihat ya. Maksudnya bahwa di antara mereka kan diberikan waktu untuk bisa sama-sama refleksi diri lagi dan akhirnya ya mereka di mediasi kedua kemarin sepakat untuk kembali dan rujuk, seperti itu," kata Rendi Rumapea di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (28/9).

Ketika ditanyai apakah anak menjadi pertimbangan untuk pasangan itu kembali bersatu, dia lantas menjawab begini.

"Pasti kalau anak, akan tetap jadi nomor satu untuk pertimbangan di antara mereka, begitu," jelasnya.

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Rendi Rumapea mengungkapkan, keputusan Anthony Xie dan Audi Marissa untuk rujuk sudah dimatangkan oleh kedua belah pihak sebelum mediasi kedua digelar pada 25 September 2026 lalu.

"Artinya gini, ketika hadir di tanggal 25 September kan sudah dimatangkan dulu ya masing-masing hati mereka, begitu kan, masing-masing keputusannya. Jadi sebelum kami mediasi tanggal 25 sudah dikunci nih bahwa mereka akan rujuk," tuturnya.