Audi Marissa dan Anthony Xie Sepakat untuk Rujuk

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Audi Marissa dan suaminya, Anthony Xie akhirnya sepakat untuk rujuk.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea.

Dia mengatakan pada Jumat (25/9) lalu, kliennya dan Audi Marissa kembali menjalani mediasi sidang cerai di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Dari mediasi tersebut, Anthony Xie dan aktris 31 tahun itu akhirnya sepakat untuk kembali rujuk.

"Hari Jumat kemarin tanggal 25 September, memang ada agenda mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hasil yang kita lihat bahwa memang sudah ada penandatanganan kesepakatan untuk rujuk, seperti itu ya," ujar Rendi Rumapea di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (28/9).

Meski demikian, dia mengatakan sidang terkait hasil mediasi itu akan diadakan.

Namun, Rendi mengaku bahwa dirinya belum mengetahui pasti tanggal untuk sidang pemberitahuan hasil mediasi tersebut.

"Untuk sidang akan ada lagi, karena, kan, akan ada sidang pemberitahuan hasil mediasi ke majelis hakim. Tapi untuk tanggalnya kami belum dapat informasi, nanti akan dikabarkan by melalui e-Court," tuturnya.