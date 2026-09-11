Audi Marissa Serahkan Hak Asuh Anak ke Anthony Xie, Pengacara Bantah Tudingan Demi Hidup Bebas
jpnn.com, JAKARTA - Proses perceraian Audi Marissa dan suaminya, Anthony Xie masih terus bergulir.
Meski begitu, keduanya telah sepakat bahwa hak asuh anak diberikan kepada Anthony Xie.
Persoalan hak asuh anak itu lantas memunculkan berbagai spekulasi.
Sejumlah warganet menduga alasan Audi Marissa menyerahkan hak asuh anak kepada Anthony Xie karena tidak mau direpoti oleh urusan anak.
Terkait tudingan tersebut, kuasa hukum Audi Marissa, Ryan Iswara lantas membantahnya.
Dia pun menepis anggapan bahwa Audi Marissa kerap meninggalkan buah hati demi kepentingan pribadi.
"Enggak kok, enggak. Dia mengantar sekolah, tetap dia kasih makan anaknya, tetap bertanggung jawab sama anaknya. Ya, dengan sebagai ibu yang baik lah," ungkap Ryan Iswara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (10/9).
Menurutnya, keputusan penyerahan hak asuh anak yang jatuh ke tangan Anthony Xie diambil atas dasar kesepakatan bersama.
Sejumlah warganet menduga alasan Audi Marissa menyerahkan hak asuh anak kepada Anthony Xie karena tak mau direpoti oleh urusan anak.
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