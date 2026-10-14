Audi Marissa Soroti Pernyataan Asbun Pejabat soal Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Audi Marissa ikut menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tengah ramai terjadi di Kalimantan dan Sumatra.

Dia mengaku stres mendengar berbagai pernyataan pejabat terkait karhutla yang dinilai asbun alias asal bunyi.

Hal itu disampaikan Audi Marissa melalui akun Threads miliknya.

Dalam unggahan itu, dia mengungkapkan kekesalan terhadap pernyataan para pejabat yang dinilainya tidak masuk akal.

“STRESSS BANGET DENGER SEMUA KE- ASBUNAN PEJABAT-PEJABAT TENTANG KARHUTLA. SAMPE ASAM LAMBUNG GUA GA BOONG,” tulis Audi Marissa.

Tidak hanya itu, Audi Marissa juga mempertanyakan hati nurani para pejabat asal-asalan mengeluarkan pernyataan soal karhutla.

Dia merasa heran dengan sikap mereka di tengah persoalan karhutla yang menjadi perhatian masyarakat.

“HATI DAN PIKIRANNYA TUH TERBUAT DARI APASIH. MASIH PADA BISA MELEK PADAHAL. SEMUA SOCIAL MEDIA ANGKAT BERITA ITU OIII,” lanjutnya.