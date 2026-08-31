Audi Marissa Ternyata Sudah Gugat Cerai Anthony Xie

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga Audi Marissa dan suaminya, Antony Xie.

Pasalnya, Audi Marissa dikabarkan menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Kabar tersebut pun dikonfirmasi oleh Humas PN Jakarta Selatan, Richard Edwin Basuki.

Dia mengatakan bahwa gugatan cerai itu teregister pada Selasa (11/8).

"Untuk perkaranya tercatat dalam nomor 957/Pdt.G/2026. Ya, intinya sudah terdaftar. Dan terdaftarnya dalam register kami tanggal 11 Agustus 2026. Yang mengajukan pihak perempuan, melalui kuasanya," ungkap Richard Edwin Basuki di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (31/8).

Menurutnya, Audi Marissa mendaftarkan gugatan cerainya melalui kuasa hukumnya.

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Rencananya sidang perdana perceraian Audi Marissa dan Anthony Xie bakal digelar pada pekan ini.

"Untuk sidang perdananya di dalam catatan kami ini tanggal 3 September," ucap Richard.