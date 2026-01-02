menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Audi Setop Sementara Penjualan 9 Model Ini

Audi Setop Sementara Penjualan 9 Model Ini

Audi Setop Sementara Penjualan 9 Model Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Audi Q6 e-tron. Foto: audi

jpnn.com - Audi mengumumkan kampanye penarikan kembali (recall) hampir 28.000 unit kendaraan model 2025.

Kendaraan yang ditarik karena potensi masalah pada sabuk pengaman belakang yang dinilai berisiko, terutama bagi keselamatan anak.

Mengacu pada keterangan National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), recall mencakup beragam model, mulai dari sedan hingga SUV listrik terbaru Audi.

Baca Juga:

Daftarnya meliputi A5, S5, A6, A6 Sportback e-tron, S6 Sportback e-tron, Q6 e-tron, Q6 Sportback e-tron, SQ6 e-tron, hingga SQ6 Sportback e-tron.

Masalah utama terletak pada fungsi pengunci otomatis sabuk pengaman belakang.

Dalam kondisi tertentu, pengunci ini berpotensi gagal bekerja saat kursi anak dipasang menggunakan sabuk pengaman.

Baca Juga:

Akibatnya, sabuk masih bisa terentang melebihi batas yang diizinkan meski sudah terkunci.

Situasi tersebut membuat kursi anak tidak terpasang optimal dan meningkatkan risiko cedera bila terjadi benturan.

Audi mengumumkan kampanye penarikan kembali (recall) hampir 28.000 unit kendaraan model 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI