Audie Latuheru Naik jadi Irjen, Kini Emban Jabatan Strategis di Sespim Polri

jpnn.com, JAKARTA - Karier Brigjen Yulius Audie Sonny Latuheru memasuki babak baru. Setelah sebelumnya dipercaya sebagai Kapolda Papua Barat Daya, Audie kini mendapat promosi menjadi irjen atau jenderal bintang dua sekaligus dipercaya mengemban jabatan strategis di bidang pendidikan kepemimpinan Polri.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1877/VIII/KEP./2026 tanggal 30 Agustus 2026, Audie mendapat penugasan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Penempatan ini menempatkan Audie dalam lingkungan strategis yang berperan dalam pengembangan kompetensi dan kepemimpinan para perwira Polri.

Perpindahan Audie menjadi menarik karena dirinya sebelumnya baru dipercaya memimpin Polda Papua Barat Daya. Kini, pengalaman tersebut dibawa ke lingkungan pendidikan strategis Polri.

Sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I, Audie tidak berada dalam posisi komando kewilayahan seperti Kapolda. Fokus tugasnya berada pada bidang pendidikan, pembelajaran, pengembangan kompetensi dan kepemimpinan.

Dengan pengalaman pernah memimpin Polda serta kini menyandang pangkat irjen, Audie memiliki modal karier yang makin kuat.

Promosi ini juga membuat perjalanan karier Audie menarik untuk dicermati. Ia telah memiliki pengalaman memimpin Polda dan kini mendapatkan penugasan strategis di lingkungan Sespim.

Karena itu, penugasan di Sespim dapat menjadi fase penting dalam memperkaya pengalaman kepemimpinannya sebelum mendapat amanah berikutnya.