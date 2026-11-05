Audiensi dengan 2 Bupati, Wamensos Agus Jabo Bahas Bantuan Bencana dan Sekolah Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima audiensi Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky dan Bupati Kotabaru Muhammad Rusli beserta jajaran di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (4/11).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan pengajuan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh Timur serta kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menyampaikan perkembangan pengajuan bantuan tahap II bagi masyarakat terdampak bencana.

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Aceh Timur masuk dalam gelombang 10 dan 12 dengan kebutuhan bantuan mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

Bantuan yang diajukan meliputi jaminan hidup (jadup), bantuan isi hunian, dan stimulan ekonomi. Iskandar berharap proses pengajuan, khususnya untuk gelombang 10, dapat segera diselesaikan pada November ini karena masyarakat masih menunggu bantuan untuk memenuhi kebutuhan setelah bencana.

“Minimal di proses November ini sudah clear untuk tahap kesepuluh ini, jadup di Aceh Timur,” ujar Iskandar.

Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo menjelaskan pengajuan anggaran bantuan untuk penanganan bencana di Sumatra, termasuk Aceh Timur, masih berproses di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebelum diteruskan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

“Memang untuk tahap kesepuluh itu anggarannya sedang diurus, sekarang sedang berproses. Mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti Kementerian Keuangan menyetujui,” kata Agus Jabo.