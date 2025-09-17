menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Audiensi dengan Kementrans, Pemkab Muba Usulkan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Audiensi dengan Kementrans, Pemkab Muba Usulkan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Audiensi dengan Kementrans, Pemkab Muba Usulkan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi (empat dari kiri) menyambut hangat kedatangan rombongan Pemkab Musi Banyuasin yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Muba H Ardiansyah, Senin (15/9). Foto: Dokumentasi Humas Pemkab Muba

jpnn.com, JAKARTA - Tim dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) melaksanakan audiensi ke Kantor Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Senin (15/9).

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyambut hangat kedatangan rombongan Pemkab Muba yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H Ardiansyah.

Hadir juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muba Herryandi Sinulingga, Kabid Transmigrasi Muba Fanfani Syafri, Kepala UPTD Transmigrasi, Yudi Kartika, dan Head of Government Relation PT Hindoli Henry Suranta Sitepu.

Baca Juga:

Seusai disambut Wamentrans, kegiatan Tim Pemkab Muba berlanjut dengan rapat teknis bersama pejabat tinggi Kementrans, seperti Nirwan Ahmad Helmi (Sesditjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi), Widaryanto (Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Transmigrasi), dan Rajumber Prihatin (Sesditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi).

Dalam kesempatan ini, Bupati Musi Banyuasin HM. Toha Tohet diwakili H. Ardiansyah menyampaikan Pemkab Muba mengusulkan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi UPT Air Balui-Jud Nganti.

Proposal tersebut telah diterima secara resmi dan tercatat di Sekretariat Jenderal Kementerian Transmigrasi pada tanggal yang sama.

Baca Juga:

Selain itu, Pemkab Muba juga mengajukan permohonan pencermatan lokasi terkait lahan yang dimohonkan PT Hindoli.

Langkah ini diambil untuk memastikan kejelasan status lahan, apakah termasuk dalam kawasan Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi.

Pemkab Muba mengusulkan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi UPT Air Balui-Jud Nganti saat audiensi dengan Kementrans

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI