Audisi Pemeran Film James Bond Mulai Dilakukan

jpnn.com, INGGRIS - Pemeran James Bond dalam film terbaru ternyata masih dalam tahap pencarian.

Amazon MGM Studios dikabarkan telah mulai melakukan audisi untuk memilih pemeran utama.

"Pencarian James Bond berikutnya sedang berlangsung," ungkap Amazon MGM Studios dilansir Variety pada Kamis (14/5).

Pihak Amazon MGM belum mengungkap detail selama proses casting pemeran James Bond.

Meski demikian, studio memastikan bakal membagikan informasi perkembangan kepada para penggemar agen 007.

"Setelah waktunya tepat," tambah Amazon MGM.

Selain itu, Amazon MGM Studios dikabarkan meminta bantuan Nina Gold untuk menemukan aktor yang dibutuhkan untuk menggantikan Daniel Craig sebagai pemeran tokoh mata-mata karya Ian Fleming.

Nina Gold belum berkomentar, tetapi salah satu sumber mengonfirmasi keterlibatan dirinya dalam pemilihan pemeran James Bond.