menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Audisi Pemeran Film James Bond Mulai Dilakukan

Audisi Pemeran Film James Bond Mulai Dilakukan

Audisi Pemeran Film James Bond Mulai Dilakukan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Poster film James Bond, Skyfall, yang dibintangi oleh aktor Daniel Craig. Foto: Antara/Ilustrasi/007

jpnn.com, INGGRIS - Pemeran James Bond dalam film terbaru ternyata masih dalam tahap pencarian.

Amazon MGM Studios dikabarkan telah mulai melakukan audisi untuk memilih pemeran utama.

"Pencarian James Bond berikutnya sedang berlangsung," ungkap Amazon MGM Studios dilansir Variety pada Kamis (14/5).

Baca Juga:

Pihak Amazon MGM belum mengungkap detail selama proses casting pemeran James Bond.

Meski demikian, studio memastikan bakal membagikan informasi perkembangan kepada para penggemar agen 007.

"Setelah waktunya tepat," tambah Amazon MGM.

Baca Juga:

Selain itu, Amazon MGM Studios dikabarkan meminta bantuan Nina Gold untuk menemukan aktor yang dibutuhkan untuk menggantikan Daniel Craig sebagai pemeran tokoh mata-mata karya Ian Fleming.???????

Nina Gold belum berkomentar, tetapi salah satu sumber mengonfirmasi keterlibatan dirinya dalam pemilihan pemeran James Bond.

Pemeran James Bond dalam film terbaru ternyata masih dalam tahap pencarian. Amazon MGM Studios dikabarkan telah mulai melakukan audisi...

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI