Audisi Pesona Batik Nusantara 2026 Digelar di Pekanbaru

jpnn.com, JAKARTA - Audisi perdana ajang Pesona Batik Nusantara 2026 resmi digelar di New Hollywood Hotel Pekanbaru, Minggu (26/4).

Kota Madani kembali bersolek dengan keindahan corak tradisional, mengubah hotel tersebut menjadi panggung penuh estetika. Bukan sekadar kompetisi, acara ini menjadi ajang pembuktian bahwa batik bukan hanya soal kain, melainkan identitas yang tak lekang oleh waktu.

Antusiasme para pecinta fashion dan talenta muda berbakat sudah terasa sejak pagi. Para peserta menampilkan perpaduan apik antara keanggunan motif batik dengan sentuhan modernitas modeling masa kini.

Setiap langkah di atas catwalk dinilai mampu bercerita tentang kebanggaan terhadap kekayaan budaya Indonesia.

Suasana semakin semarak dengan kehadiran Gloria Rahita Nababan, Winner Pesona Batik Nusantara 2024. Ia hadir tidak hanya sebagai tamu kehormatan, tetapi juga mengambil peran krusial di meja dewan juri. (tan/jpnn)