Audisi Umum PB Djarum 2026: Hanya 9 Atlet dari 2.140 Peserta yang Raih Beasiswa

jpnn.com, JAKARTA - Persaingan ketat mewarnai Audisi Umum PB Djarum 2026. Dari total 2.140 atlet muda yang berjuang memperebutkan tempat di klub bulu tangkis tersebut, hanya sembilan atlet yang akhirnya dinyatakan berhak menerima Djarum Beasiswa Bulutangkis 2026.

Kesembilan atlet itu berhasil melewati berbagai tahapan seleksi untuk mewujudkan impian bergabung dengan PB Djarum. Mereka terdiri atas dua atlet U-11 putri, tiga atlet KU 11 putra, satu atlet KU 11 putri, dua atlet KU 12 putra, dan satu atlet KU 12 putri.

Perjalanan menuju kelulusan tidaklah mudah. Audisi Umum PB Djarum 2026 digelar di tiga kota, yakni Pekanbaru, Makassar, dan Kudus. Dari ribuan peserta, hanya 67 atlet yang berhasil mendapatkan Super Tiket untuk melanjutkan perjuangan ke tahap berikutnya.

Rinciannya, 15 atlet berasal dari Pekanbaru, 16 atlet dari Makassar, dan 36 atlet dari Kudus. Mereka kemudian menjalani karantina tahap pertama yang menyisakan 46 atlet pada 28 September 2026.

Persaingan berlanjut dalam karantina tahap kedua sebelum Tim Pencari Bakat dan jajaran pelatih PB Djarum menetapkan sembilan atlet terbaik.

Ketua Tim Pencari Bakat Audisi Umum PB Djarum 2026 Sigit Budiarto menilai penyelenggaraan audisi di tiga kota memberikan kesempatan bagi tim untuk menemukan bibit-bibit potensial dari berbagai daerah.

Menurutnya, para peserta tahun ini memiliki karakteristik yang semakin beragam. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi tim pencari bakat untuk melihat kemampuan dan potensi atlet muda secara lebih luas.

"Kami bersyukur karena Audisi Umum PB Djarum tahun ini diikuti atlet-atlet dengan karakteristik yang lebih beragam. Salah satu faktornya adalah penyelenggaraan audisi di tiga kota, sehingga kami bisa melihat potensi dan karakter atlet dari berbagai daerah," ungkap Sigit.