Audisi Umum PB Djarum 2026: Hastomo Arbi Kantongi Nama Atlet Muda Potensial Raih Super Tiket

jpnn.com, JAKARTA - Persaingan memperebutkan Super Tiket kian mengerucut pada hari keempat Audisi Umum PB Djarum Kudus 2026 yang terselenggara di GOR Djarum, Jati, Kudus, Sabtu (12/9).

Tidak hanya dari jalur turnamen, Super Tiket juga akan diberikan oleh Tim Pencari Bakat bagi peserta yang gagal namun memiliki potensi untuk berkembang menjadi atlet top dunia di masa mendatang.

Legenda bulu tangkis PB Djarum yang juga Tim Pencari Bakat PB Djarum Hastomo Arbi menuturkan pengamatan Tim Pencari Bakat sangat bervariatif dan komprehensif.

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Selama empat hari berdiri di tepi lapangan memperhatikan pebulutangkis muda bertanding, peraih Piala Thomas 1984 ini mengantongi sejumlah nama atlet muda di sektor putra.

“Saya mengantongi beberapa nama karena saya lihat skill mereka itu bagus sekali. Dari cara bertandingnya ada yang berbeda dari pemain lain dan juga dari postur tubuh. Namun, penilaian yang terpenting ialah bagaimana kita bisa memproyeksikan apakah mereka bisa diasah dan menjadi atlet berkualitas di masa mendatang,” ucap kakak Hariyanto Arbi ini.

Mencuplik jalannya fase turnamen pada Sabtu (12/9), Atlet KU 11 Putra asal Palembang Jethro Alexander Kemas menjadi salah satu peserta Audisi Umum Bulu Tangkis 2026 di Kudus yang meraih kemenangan hari ini. Bagi Jethro, tahun ini merupakan partisipasi ketiganya sejak pertama kali ikut pada 2024. Keberhasilan melangkah ke babak selanjutnya terasa lebih istimewa bagi Jethro karena dirinya mampu menang atas lawan yang mengalahkannya tahun lalu.

“Saya sudah tiga kali ikut Audisi Umum PB Djarum. Waktu pertama kali ikut saya langsung kalah di pertandingan pertama. Tahun lalu sempat masuk karantina tetapi akhirnya gagal lolos karena waktu itu saya sakit jadi kondisinya agak kurang maksimal."

"Hari ini saya berhasil menang melawan pemain yang ngalahin saya di audisi tahun lalu, senang banget. Saya mau masuk PB Djarum supaya bisa menjadi pemain hebat. Terus juga bisa bikin bangga orang tua yang sudah banyak berkorban untuk saya latihan bulutangkis. Semoga tahun ini bisa dapat Super Tiket lagi dan kalau bisa lolos masuk PB Djarum,” ucap Jethro.