Audit BPKP Disorot, Pakar Minta Tata Ulang Kewenangan Audit Kerugian Negara
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menilai BPKP perlu lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi.
Fernando mengatakan pemberian rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) oleh Presiden Prabowo Subianto, mestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi metode audit terhadap penghitungan kerugian negara.
"Kalau melihat kasus impor gula yang melibatkan Tom Lembong dan kasus ASDP yang melibatkan Ira Puspadewi, menurut saya hal itu menunjukkan perlunya evaluasi terhadap proses pemeriksaan dan audit kerugian negara," kata Fernando, Sabtu (25/7).
Menurut Fernando, pemeriksaan penggunaan anggaran negara seharusnya dilakukan secara komprehensif.
Mulai dari tahap pra-perencanaan, perencanaan, hingga pelaksanaan program.
"Audit harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh, sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar menggambarkan keseluruhan proses penggunaan anggaran negara," tegas Fernando.
Belakangan, metode perhitungan kerugian negara oleh BPKP menjadi sorotan dalam sejumlah perkara dugaan korupsi.
Di antaranya kasus PT ASDP yang melibatkan Ira Puspadewi, perkara impor gula dengan Tom Lembong, lalu perkara pengadaan Chromebook yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menilai BPKP perlu lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerugian negara
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Febrie Adriansyah Tunjuk Eks Jubir KPK Jadi Kuasa Hukum
- Pakar Kebijakan Publik Soroti Dugaan Keterkaitan Eks Jampidsus Febrie dengan Sejumlah Kasus Korupsi, Simak
- KPK Geledah Rumah Noprisman di Bengkulu
- Gian Kasogi: Pengusutan Aktor Intelektual & TPPU Dalam Kasus Eks Jampidsus Febrie Harus Mengarah ke Atas
- Pakar Hukum Pidana Unram: Penggeledahan Dalam Kasus Eks Jampidsus Febrie Dapat Dibenarkan Asal Sesuai Prosedur
- Verifikasi Data Honorer K2 Melibatkan BPKP Sebelum Diteruskan ke BKN