Audit Pemilihan Rektor UPN Veteran Jakarta Rampung, Senat Tunggu Keputusan Mendiktisaintek

jpnn.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) telah menyelesaikan audit proses pemilihan Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta periode 2026–2030.

Audit tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi laporan dugaan intimidasi dalam proses pemilihan rektor yang berlangsung pada 30 Juli 2026.

Ketua Senat UPN Veteran Jakarta Irsyaf Marsal mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh tujuh anggota tim Itjen Kemendiktisaintek sejak 27 Oktober hingga 5 November 2026.

Menurut Irsyaf, seluruh anggota senat yang berjumlah 34 orang telah dimintai keterangan terkait proses pemilihan rektor tersebut.

"Seluruh anggota senat yang berjumlah 34 orang diperiksa tanpa terkecuali. Masing-masing menjalani pemeriksaan sekitar satu hingga dua jam," kata Irsyaf dalam keterangannya, Minggu (8/11).

Dia menjelaskan pemeriksaan mencakup berbagai tahapan, mulai dari prosedur pemilihan anggota senat, penjaringan calon rektor, pemaparan visi dan misi, hingga dugaan intimidasi atau tekanan dalam proses pemilihan.

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Irsyaf menyebutkan senat menghormati proses audit yang dilakukan Itjen Kemendiktisaintek dan menyerahkan sepenuhnya hasil pemeriksaan kepada kementerian. Dia berharap keputusan yang diambil nantinya tetap mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku.

"Kami tentu tidak boleh bersikap gegabah dengan mengabaikan aturan. Pemilihan rektor ini juga merupakan latihan bagi kami untuk menjaga integritas, moralitas, keadilan, dan kejujuran sebagai insan akademis," ujarnya.