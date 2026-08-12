Audy Item Keguguran di Usia Kandungan 7 Minggu

jpnn.com - Kabar duka datang dari penyanyi Audy Item dan suaminya, Iko Uwais.

Pasalnya, Audy Item mengalami keguguran di saat usia kandungannya memasuki tujuh minggu.

Kabar tersebut dibagikan oleh pelantun Arti Hadirmu itu melalui akunnya di Instagram. Dia juga mengucapkan salam perpisahan kepada calon buah hatinya tersebut.

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"Innalilahi Wainnaa Illaihi Rojiun. Selamat jalan sayang, terima kasih sudah menemani mama 7 minggu dalam kandungan, insyaallah ini yang terbaik," ujar Audy Item melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (11/8).

Dia menuturkan bahwa dirinya, sang suami, maupun kedua anaknya telah ikhlas menerima kehilangan tersebut.

Audy lantas mengirimkan doa untuk calon anak ketiganya yang diyakininya berjenis kelamin laki-laki.

Dia, bahkan sudah menyiapkan nama untuk calon buah hatinya tersebut.

"Insyaallah Mama, papa @iko.uwais, kakak Atreya, kakak Aneska ikhlas. Al-Fatihah untukmu Anakku sayang, yang kuyakini seorang laki-laki dan kuberi nama Muhammad Alghraff Putra Uwais, yang artinya: anak laki-laki, sosok pemimpin yang mulia, cerdas, dan berjiwa bangsawan, serta senantiasa dalam lindungan, keberkahan, dan kebaikan," ucap Audy Item.