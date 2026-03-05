Audy Item Sempat Frustrasi Berat Badan Naik 30 Kg Seusai Melahirkan
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Audy Item membagikan pengalamannya berjuang melawan obesitas setelah mengalami kenaikan berat badan signifikan seusai melahirkan.
Dia mengaku sempat mengalami peningkatan berat badan hingga sekitar 30 kilogram selama masa kehamilan.
Kondisi itu membuatnya kesulitan untuk kembali ke berat badan seperti sebelum hamil.
"Anak saya juga besar pas lahirnya dan memang saya struggle banget untuk balik lagi kayak dulu badannya,” kata Audy saat ditemui media di Jakarta, Rabu.
Istri aktor Iko Uwais, ini mengaku tidak menyadari mengalami obesitas hingga akhirnya memeriksakan diri ke dokter.
Sebelumnya, Audy sering merasakan gejala seperti pusing, mata berkunang-kunang, serta tubuh yang mudah lemas.
“Perasaan badan biasa-biasa saja tapi ada timbunan lemak. Aku baru tahu kalau aku obesitas itu karena aku ke dokter dicek semua, ‘oh kamu sudah obesity di tingkat ini’,” ujarnya.
Sebelum berkonsultasi dengan dokter, Audy sempat mencoba berbagai metode diet dan olahraga berdasarkan informasi dari internet maupun rekomendasi teman. Namun, hasil penurunan berat badan yang didapatkannya tidak bertahan lama.
Audy Item mengungkap perjuangannya melawan obesitas setelah berat badannya naik 30 kg seusai melahirkan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mulai Hari Anda dengan Mengonsumsi 5 Minuman Penurun Berat Badan Ini
- 8 Manfaat Teh, Wanita Pasti Suka
- 4 Penyebab Berat Badan Naik Saat Melakukan Ibadah Puasa
- 7 Manfaat Daun Mangga, Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes
- 5 Minuman Detoks untuk Menurunkan Berat Badan yang Baik Dikonsumsi Saat Perut Kosong
- 6 Manfaat Serai, Baik untuk Penderita Diabetes