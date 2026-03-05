Audy Item Sempat Frustrasi Berat Badan Naik 30 Kg Seusai Melahirkan

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Audy Item membagikan pengalamannya berjuang melawan obesitas setelah mengalami kenaikan berat badan signifikan seusai melahirkan.

Dia mengaku sempat mengalami peningkatan berat badan hingga sekitar 30 kilogram selama masa kehamilan.

Kondisi itu membuatnya kesulitan untuk kembali ke berat badan seperti sebelum hamil.

"Anak saya juga besar pas lahirnya dan memang saya struggle banget untuk balik lagi kayak dulu badannya,” kata Audy saat ditemui media di Jakarta, Rabu.

Istri aktor Iko Uwais, ini mengaku tidak menyadari mengalami obesitas hingga akhirnya memeriksakan diri ke dokter.

Sebelumnya, Audy sering merasakan gejala seperti pusing, mata berkunang-kunang, serta tubuh yang mudah lemas.

“Perasaan badan biasa-biasa saja tapi ada timbunan lemak. Aku baru tahu kalau aku obesitas itu karena aku ke dokter dicek semua, ‘oh kamu sudah obesity di tingkat ini’,” ujarnya.

Sebelum berkonsultasi dengan dokter, Audy sempat mencoba berbagai metode diet dan olahraga berdasarkan informasi dari internet maupun rekomendasi teman. Namun, hasil penurunan berat badan yang didapatkannya tidak bertahan lama.