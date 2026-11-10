AUKSI dan Transkon Hadirkan Solusi Kepemilikan Kendaraan Melalui Lelang Hybrid

jpnn.com, JAKARTA - Peremajaan armada operasional bukan lagi sekadar urusan balik nama atau cuci gudang unit lama bagi pelaku bisnis.

Di tengah ketatnya efisiensi pasar, ini soal bagaimana menjaga nilai aset tetap optimal sekaligus membuka jalan bagi kepemilikan baru.

Melihat peluang itu, PT. Balai Lelang Asta Nara Jaya (AUKSI) menggandeng PT. Transkon Jaya Tbk menghadirkan solusi peremajaan kendaraan operasional secara transparan lewat lelang hybrid.

Langkah strategis ini menjadi angin segar, khususnya bagi pasar Balikpapan dan sekitarnya.

Perusahaan bisa melakukan penyegaran armada dengan cepat, sementara masyarakat umum maupun pelaku usaha ritel mendapatkan akses langsung berburu mobil operasional berkualitas.

Keunggulan utama kolaborasi ini terletak pada kemudahan aksesnya.

Peminat bebas memantau dan menawar unit impian dari mana saja secara online melalui aplikasi AUKSI.

Namun, bagi yang ingin memastikan kondisi mesin dan fisik secara langsung, AUKSI dan Transkon menyediakan tiga lokasi pool pemeriksaan di Balikpapan, yakni Head Office Transkon Balikpapan, PJHI, dan Stadion Balikpapan.