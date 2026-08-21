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Aura Kasih Berencana Menikah Lagi, Calon Suami Sudah Dekat dengan Anak

Aura Kasih Berencana Menikah Lagi, Calon Suami Sudah Dekat dengan Anak
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Aura Kasih. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Aura Kasih membuka kehidupan asmaranya setelah selama ini memilih tidak banyak membicarakan hubungan pribadinya.

Dia mengaku telah menjalin hubungan dengan seorang pria yang disebutnya berasal dari kalangan profesional dan memiliki usaha. Hubungan tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun.

"Sudah ada dua tahun mungkin," kata Aura Kasih, dikutip dari kanal Cumicumi di YouTube, Jumat (20/8).

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Namun, dalam percakapan lebih lanjut, Aura mengungkap bahwa hubungan mereka sebenarnya telah berjalan lebih dari empat tahun.

Keduanya juga sempat menjalani hubungan jarak jauh karena sang pasangan jarang berada di Indonesia.

"Sudah lewat empat tahun lebih," ujarnya.

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Hubungan tersebut diketahui oleh orang-orang terdekat Aura. Dia mengatakan keluarga dan teman-temannya sudah mengenal sosok yang menjadi pasangannya.

Aura juga menyebut sang pasangan telah dekat dengan anaknya. Kedekatan itu membuat hubungan mereka mendapat dukungan dari keluarga.

Aura Kasih mengaku sudah memiliki kekasih sejak empat tahun lalu, dan berencana menikah.

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