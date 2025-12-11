Aura Kasih Ungkap Soal Nafkah Anak dari Mantan Suami

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Aura Kasih mendatangi Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Selasa (9/12).

Kedatangannya itu guna mengurus penetapan perwalian putri sematawayangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Aura Kasih menceritakan soal perjalanannya sebagai single parent atau orang tua tunggal.

Dia menyebut, berperan sebagai orang tua tunggal terbilang gampang-gampang susah.

"Seperti apa ya, gampang-gampang susah sih. Tetapi ya karena dari dia umur 8 bulan sudah sendiri, jadi ya enggak terlalu inilah, enggak terlalu stuck. Jalanin saja. Gampang-gampang susah saja sih," ujar Aura Kasih di PA Jakarta Selatan, Selasa.

Saat ditanyai apakah mantan suaminya, Eryck Amaral masih memberikan nafkah kepada sang buah hati, Aura Kasih memberikan jawaban begini.

"Ya kebetulan karena mungkin saya ada rezeki lebih, ya semuanya (saya tanggung)," ucap penyanyi 38 tahun itu.

Dia mengaku dirinya memang sudah tak berkomunikasi lagi dengan mantan suaminya.