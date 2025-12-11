menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Aura Kasih Ungkap Soal Nafkah Anak dari Mantan Suami

Aura Kasih Ungkap Soal Nafkah Anak dari Mantan Suami

Aura Kasih Ungkap Soal Nafkah Anak dari Mantan Suami
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aura Kasih. Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Aura Kasih mendatangi Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Selasa (9/12).

Kedatangannya itu guna mengurus penetapan perwalian putri sematawayangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Aura Kasih menceritakan soal perjalanannya sebagai single parent atau orang tua tunggal.

Baca Juga:

Dia menyebut, berperan sebagai orang tua tunggal terbilang gampang-gampang susah.

"Seperti apa ya, gampang-gampang susah sih. Tetapi ya karena dari dia umur 8 bulan sudah sendiri, jadi ya enggak terlalu inilah, enggak terlalu stuck. Jalanin saja. Gampang-gampang susah saja sih," ujar Aura Kasih di PA Jakarta Selatan, Selasa.

Saat ditanyai apakah mantan suaminya, Eryck Amaral masih memberikan nafkah kepada sang buah hati, Aura Kasih memberikan jawaban begini.

Baca Juga:

"Ya kebetulan karena mungkin saya ada rezeki lebih, ya semuanya (saya tanggung)," ucap penyanyi 38 tahun itu.

Dia mengaku dirinya memang sudah tak berkomunikasi lagi dengan mantan suaminya.

Penyanyi Aura Kasih menceritakan soal nafkah anak dari mantan suaminya, Eryck Amaral.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI