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Aura Mempertemukan Winky Wiryawan dengan Afgan dan Maxime Bouttier

Aura Mempertemukan Winky Wiryawan dengan Afgan dan Maxime Bouttier
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Winky Wiryawan bersama Afgan dan Maxime Bouttier saat konferensi pers di Wisma Staco, Jakarta Selatan, pada Jumat (2/10). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Musisi sekaligus produser rekaman Winky Wiryawan membagikan pengalaman berkolaborasi dengan penyanyi Afgan dan aktor Maxime Bouttier dalam single Aura.

Kolaborasi tersebut mempertemukan tiga sosok dengan karakter musik berbeda dalam satu karya.

Winky Wiryawan mengatakan salah satu hal menarik dalam proses penggarapan Aura adalah bagaimana mereka mencari komposisi yang pas tanpa menghilangkan karakter masing-masing.

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Dia sempat membayangkan untuk memasukkan sentuhan rock dan metal karena memiliki kesamaan selera musik dengan Maxime Bouttier.

“Gue sempat tadi kepikiran kayak karena gue sama Maxime ya dua-duanya suka rock sama metal, kayak shredding asyik kali ya gitu. Waaah gitu, ternyata kayak enggak pas gitu ya,” kata Winky Wiryawan saat konferensi pers perilisan single Aura pada Jumat (2/10) di Wisma Staco, Jakarta Selatan.

Alih-alih membuat aransemen yang terlalu ramai, Winky Wiryawan, Afgan, dan Maxime Bouttier akhirnya memilih bagian gitar yang lebih sederhana dan mudah diingat.

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Pria berusia 47 tahun itu juga menceritakan proses rekaman vokal Afgan yang sempat mengalami pengulangan. Meski take pertama sudah dianggap bagus, Afgan merasa masih ada yang kurang dari hasil rekamannya.

“Cuma gue merasa bahwa karena kolaborasi, tiap orang punya teritorinya masing-masing yang kami harus respek,” jelasnya.

Musisi sekaligus produser rekaman Winky Wiryawan membagikan pengalaman berkolaborasi dengan penyanyi Afgan dan aktor Maxime Bouttier dalam single Aura.

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