Aura Villain Marvel di Lantai GAW 2026: Jeep Wrangler Rubicon Berjubah Doctor Doom
jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Ada pemandangan tak biasa yang langsung mencuri perhatian di booth Jeep Indonesia, Gaikindo Auto Week (GAW) 2026.
Di tengah deretan mobil tangguh yang siap diajak melibas medan ekstrem, berdiri gagah satu unit Jeep Wrangler 4-Door Rubicon dengan aura yang terasa jauh lebih kelam dan misterius.
Kendaraan edisi khusus bertajuk Doomsday Tribute ini memang bukan Wrangler biasa.
Jip tersebut merupakan buah kolaborasi global antara Jeep dan Marvel Studios yang mengambil inspirasi langsung dari karakter supervillain ikonis, Doctor Doom.
Sayangnya bagi para kolektor maupun penggemar berat semesta Marvel, mobil tidak masuk dalam daftar jual.
Jeep Indonesia memboyongnya murni sebagai unit pajangan untuk memanjakan mata pengunjung pameran.
Bagi Chief Operating Officer (COO) Jeep Indonesia Ario Soerjo, proyek tersebut bukan sekadar tempelan stiker belaka, melainkan ruang bermain yang seru untuk menggabungkan dua dunia yang sama-sama punya karakter kuat.
"Melalui kolaborasi global bersama Marvel ini, kami ingin mengeksplorasi karakter tersebut melalui pendekatan kreatif yang berbeda," ujar Ario kepada awak media, di Tangerang Selatan, Kamis (26/11).
Ada pemandangan tak biasa yang langsung mencuri perhatian di booth Jeep Indonesia, Gaikindo Auto Week (GAW) 2026, yaitu Wrangler Rubicon Doomsday Tribute
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