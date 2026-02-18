Aurel Hermansyah Dicuekin Gen Halilintar? Thariq Beri Jawaban Tegas
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Thariq Halilintar akhirnya buka suara terkait isu miring yang menyeret nama iparnya, Aurel Hermansyah dengan keluarga Gen Halilintar.
Aurel Hermansyah dirumorkan dikucilkan oleh keluarga besar Gen Halilintar. Gosip miring itu ramai beredar di sosial media.
Isu itu berawal dari potongan video memperlihatkan posisi berdiri Aurel yang dianggap 'terpinggirkan' saat sesi foto keluarga di acara Tedak Sinten Ahmad Arash, anak Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid.
Dalam unggahan di Instagram Story miliknya, Thariq Halilintar memberikan tanggapan tegas terkait isu tersebut.
Tak sekadar membela melalui kata-kata, Thariq membagikan video asli dengan durasi lebih panjang untuk meluruskan narasi negatif yang beredar.
Dalam video tersebut terlihat semula Aurel Hermansyah berdiri di sisi pinggir barisan saat sesi foto akan dimulai.
Sementara itu, Thariq dan Aaliyah, berdiri bergandengan di tengah barisan inti bersama Geni Faruk serta Reza Artamevia.
Aaliyah Massaid lantas memanggil sahabatnya tersebut tatkala sadar posisi Aurel terlalu jauh dari tengah.
