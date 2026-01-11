Aurelie Moeremans Angkat Luka Masa Lalu, Pengakuannya Bikin Tersentuh
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Aurelie Moeremans memperkenalkan buku perdananya berjudul Broken Strings: Fragments of a Stolen Youth.
Buku ini membuka sisi lain perjalanan hidup Aurelie Moeremans yang selama ini jarang disampaikan ke publik.
Melalui unggahan di akun Instagram miliknya pada Minggu (11/1), dia menjelaskan bahwa memoar tersebut berisi kisah pribadinya semasa remaja.
Dia menyebut buku itu ditulis tanpa tambahan dramatisasi dan berasal dari sudut pandangnya sebagai korban.
“Buku ini adalah kisah nyata tentang aku. Tentang bagaimana aku di-grooming waktu umur 15 tahun oleh seseorang yang hampir dua kali umur aku. Tentang manipulasi, kontrol, dan proses pelan-pelan belajar menyelamatkan diri sendiri,” tulis Aurelie.
Aurelie mengatakan bahwa isi bukunya disampaikan secara jujur tanpa romantisasi. Dia menyebut cerita tersebut sudah menjangkau banyak pembaca.
“Sudah dibaca puluhan ribu orang. Cerita yang menyentuh banyak hati, enggak bisa dihapus,” ujarnya.
Buku ini, menurutnya, menjadi bagian dari proses penyembuhan yang dia jalani selama bertahun-tahun.
Aurelie Moeremans menarik perhatian publik lewat memoar barunya yang mengungkap masa remajanya.
