menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Aurelie Moeremans Buka Suara soal Isu Janda Sebelum Menikah dengan Tyler Bigenho

Aurelie Moeremans Buka Suara soal Isu Janda Sebelum Menikah dengan Tyler Bigenho

Aurelie Moeremans Buka Suara soal Isu Janda Sebelum Menikah dengan Tyler Bigenho
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aurelie Moeremans Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Aurelie Moeremans akhirnya buka suara soal isu lama yang menyebut dirinya pernah berstatus janda sebelum menikah dengan Tyler Bigenho.

Bintang film Baby Blues ini menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan meminta publik berhenti mempercayai informasi yang tidak sesuai fakta.

Dalam video yang beredar di TikTok pada Minggu (11/1), Aurelie mengaku banyak menerima pertanyaan mengenai statusnya di masa lalu.

Baca Juga:

Dalam pernyataannya, Aurelie menegaskan dirinya baik-baik saja dan sudah jauh meninggalkan masa lalunya.

"I'm fine, itu sudah lama banget, aku juga sudah move on dan sekarang aku sudah bahagia banget sekarang,” ujarnya.

Dia menilai banyak pemberitaan yang tidak sesuai fakta dan turut menambah drama dalam hidupnya.

Baca Juga:

Aurelie mengaku selama sembilan tahun disebut janda oleh sejumlah media, padahal hal itu tidak benar.

“Banyak sekali yang tambah-tambahin, banyak banget yang tidak benar juga. Salah satunya, sudah sembilan tahun aku disebut janda oleh media,” katanya.

Aurelie Moeremans meluruskan isu lama soal dirinya disebut janda dan menegaskan kabar itu tidak benar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI