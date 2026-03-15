Aurelie Moeremans dan Tyler Bigenho Akhirnya Umumkan Nama Anak Pertama
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Aurelie Moeremans dan Tyler Bigenho akhirnya mengumumkan nama anak pertama yang baru lahir.
Bayi berjenis kelamin laki-laki itu ternyata diberi nama Thomas Eric Bigenho.
Pengumuman nama anak disampaikan oleh Aurelie Moeremans melalui akun miliknya di Instagram.
"Thomas Eric Bigenho. Maret, 10, 2026. 3,8 kg, 54 cm," tulis Aurelie Moeremans, Minggu (15/3).
Perempuan berusia 32 tahun itu pertama kali mengumumkan kabar melahirkan anak pertama pada Kamis (12/3).
Aurelie Moeremans ternyata melahirkan anak pertama dari pernikahannya dengan Tyler Bigenho pada 10 Maret 2026.
"Kami adalah orang tua. 10.03.2026," jelasnya.
Sejumlah rekan selebritas hingga netizen mengucapkan selamat atas kelahiran buah hati Aurelie Moeremans dan Tyler Bigenho.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
