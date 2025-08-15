Australia Berubah Sikap Soal Palestina, Apa Artinya Bagi Negara Tetangga di Asia dan Pasifik?
Australia akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara di Sidang PBB yang akan digelar bulan September nanti, yang menjadi sebuah tonggak sejarah baru.
Keputusan ini menjadi sejalan bagi negara-negara tetangganya di Asia Tenggara, seperti Indonesia.
Tapi, perubahan sikap ini tidak sesuai dengan kebijakan di kebanyakan negara-negara di kawasan Pasifik, yang lebih dekat dengan Israel dan Amerika Serikat dengan didasari alasan bantuan, pembangunan, dan agama.
Lantas bagaimana perubahan sikap Australia akan berdampak bagi hubungannya dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik?
Asia Tenggara yang tidak selalu bersatu
Pemerintah Indonesia menyambut keputusan Australia dengan menyebutnya sebagai sebuah "keberanian".
"Kita sambut baik langkah penting Australia untuk mengakui negara Palestina. Keputusan tersebut menunjukkan keberanian dan komitmen Australia terhadap penegakan hukum internasional," kata Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, kepada RRI, Selasa kemarin.
Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam sudah mengakui Palestina sebagai negara sejak mereka mendeklarasikan kemerdekaannya di tahun 1988.
Baru setahun kemudian, Filipina menjadi negara keempat di Asia Tenggara yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
Ketika Australia secara resmi mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB bulan depan, Australia akan bergabung dengan negara-negara lain yang sudah melakukannya lebih dulu sejak Deklarasi Kemerdekaan Palestina pada tahun 1988, seperti Indonesia
