Australia Hentikan Penyelidikan Antidumping, Ekspor Rebar RI Kembali Buka
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Australia resmi menghentikan penyelidikan antidumping terhadap produk baja tulangan sirip atau hot rolled deformed steel reinforcing bar (rebar) asal Indonesia.
Keputusan strategis ini kembali membuka ruang ekspor baja nasional ke Australia.
Sebelumnya, arus perdagangan komoditas ini sempat terhambat akibat adanya proses penyelidikan dumping yang berjalan.
Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso berharap keputusan ini dapat memulihkan ekspor rebar Indonesia yang sempat tertahanselama proses investigasi berlangsung.
“Penghentian penyelidikan ini menjadi sinyal positif bagi kinerja perdagangan luar negeri sektor baja," ujar Mendag Budi Santoso yang akrab disapa Busan tersebut, dikutip Selasa (6/1).
"Akses pasar Australia yang kembali terbuka akan memperkuat daya saing produk baja Indonesia di pasar Negeri Kanguru,” imbuhnya.
Bersamaan dengan itu, komitmen perusahaan eksportir Indonesia yang bersikap kooperatif dinilai sangat membantu proses investigasi.
Dengan demikian, akhir proses penyelidikan antidumping yang objektif menghasilkan kesimpulan yang adil
Pemerintah Australia resmi menghentikan penyelidikan antidumping terhadap produk baja tulangan sirip atau rebar asal Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Transaksi Harbolnas 2025 Mencapai Rp 36,4 T, Produk Lokal Menyumbang 45,6 Persen
- Bea Cukai Dorong UMKM Tembus Pasar Global Lewat Penguatan Mindset Ekspor & Kolaborasi
- Cegah Badai PHK, Aprisindo Dukung Lobi Tarif Ekspor Alas Kaki ke AS Nol Persen
- Perdana, Perusahaan Ini Ekspor 25 Drum Thinner ke Pasar Vietnam
- Perdana, PT Globalite Paint Indonesia Sukses Ekspor 25 Drum Thinner ke Vietnam
- Wow, Transaksi Harbolnas Mencapai Rp 36,4 Triliun