menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Australia Hentikan Penyelidikan Antidumping, Ekspor Rebar RI Kembali Buka

Australia Hentikan Penyelidikan Antidumping, Ekspor Rebar RI Kembali Buka

Australia Hentikan Penyelidikan Antidumping, Ekspor Rebar RI Kembali Buka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Australia resmi menghentikan penyelidikan antidumping terhadap produk baja tulangan sirip atau hot rolled deformed steel reinforcing bar (rebar) asal Indonesia.

Keputusan strategis ini kembali membuka ruang ekspor baja nasional ke Australia.

Sebelumnya, arus perdagangan komoditas ini sempat terhambat akibat adanya proses penyelidikan dumping yang berjalan.

Baca Juga:

Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso berharap keputusan ini dapat memulihkan ekspor rebar Indonesia yang sempat tertahanselama proses investigasi berlangsung.

“Penghentian penyelidikan ini menjadi sinyal positif bagi kinerja perdagangan luar negeri sektor baja," ujar Mendag Budi Santoso yang akrab disapa Busan tersebut, dikutip Selasa (6/1).

"Akses pasar Australia yang kembali terbuka akan memperkuat daya saing produk baja Indonesia di pasar Negeri Kanguru,” imbuhnya.

Baca Juga:

Bersamaan dengan itu, komitmen perusahaan eksportir Indonesia yang bersikap kooperatif dinilai sangat membantu proses investigasi.

Dengan demikian, akhir proses penyelidikan antidumping yang objektif menghasilkan kesimpulan yang adil

Pemerintah Australia resmi menghentikan penyelidikan antidumping terhadap produk baja tulangan sirip atau rebar asal Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI