Australia Lakukan Kajian Terhadap Risiko Perubahan Iklim, Hasilnya Mencengangkan

Satu setengah juta warga Australia berisiko terdampak akibat kenaikan permukaan air laut pada tahun 2050, kecuali jika perubahan iklim bisa diatasi dengan baik.

Ini adalah salah satu peringatan yang dihasilkan dari penilaian risiko iklim yang pertama kalinya dibuat pemerintah Australia.

Penilaian risiko tersebut menemukan jika pemanasan global mencapai 1,5 derajat Celcius, permukaan laut akan naik 0,14 meter.

Tapi air laut akan naik 0,54 meter jika suhu naik 3 derajat Celcius dengan negara bagian Queensland memiliki 18 dari 20 wilayah yang paling terpapar.

Penilaian tersebut, yang menjadi hasil kerja paling signifikan terkait iklim yang pernah dibuat pemerintah Australia, juga memperingatkan 597.000 orang tinggal di wilayah yang akan terpapar kenaikan permukaan laut pada tahun 2030.

Dokumen yang penuh dengan peringatan dirilis beberapa hari menjelang komitmen pemerintah Australia terhadap target emisinya untuk tahun 2035, dan sebelum pertemuan PBB, di mana negara-negara akan memperbarui komitmen mereka.

Menteri Perubahan Iklim Australia, Chris Bowen, mengatakan penilaian tersebut merupakan peringatan yang jujur ??tentang harga yang harus dibayar jika tidak ada tindakan untuk perubahan iklim.

"Saya rasa banyak warga Australia akan merasa laporan ini konfrontatif … Saya ingin mengatakan kepada semua orang, mari kita bersikap jernih terhadap tantangan yang ada, mari kita bersikap realistis terhadap ancaman yang ada, tetapi mari kita optimistis untuk masa depan," kata Chris.