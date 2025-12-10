Australia Resmi Larang Media Sosial Untuk Remaja, Ini Penjelasannya

Setelah perencanaan selama lebih dari setahun dan menjadi sorotan global, larangan penggunaan media sosial untuk remaja berusia 16 tahun akhirnya diberlakukan.

Undang-undang pelarangan resmi berlaku hari Kamis ini, 10 Desember 2025 dan berikut semua hal yang perlu Anda ketahui tentang kebijakan ini.

Larangan media sosial untuk remaja ini tentang apa sih?

Percaya atau tidak, ini menjadi pertanyaan paling mendasar, karena aturan baru ini bukanlah seperti yang dipikirkan kebanyakan orang.

Singkatnya, "larangan" ini sebenarnya bukanlah larangan.

Amandemen Undang-Undang Keamanan Online pada November 2024 akan memaksa beberapa (tetapi tidak semua!) perusahaan media sosial untuk mencegah (atau setidaknya mencoba mencegah), anak di bawah 16 tahun untuk memiliki akun di media sosial (tapi tidak untuk menggunakannya).

Nah, semua yang ada dalam tanda kurung di atas sering terlewatkan dalam debat publik, tetapi kenyataannya kebijakan ini tidak akan benar-benar memblokir semua anak di bawah 16 tahun dari semua media sosial.

Untuk lebih jelasnya, tidak seorang pun, termasuk pemerintah Australia, mengharapkan awal yang sempurna.

Meskipun demikian, tetap disebut "larangan" karena, suka atau tidak suka, itulah sebutan yang melekat dalam aturan ini.