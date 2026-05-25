Australia Sedang Mengalami Wabah Difteri Terbesar, Ini Penjelasannya
Australia saat ini sedang mengalami wabah difteri terbesar dengan kasus terbanyak ditemukan di Kawasan Australia Utara, Australia Barat, dan Australia Selatan.Hingga pekan keempat di bulan Mei 2026 , tercatat ada 242 kasus difteri di Australia dengan dua warga meninggal disebabkan oleh penyakit tersebut.
ABC telah mengkonfirmasi bahwa satu orang lagi meninggal dunia akibat difteri di Wilayah Utara.
Pria kedua yang meninggal diketahui berusia 60-an, berasal dari komunitas terpencil di Australia Tengah dan memiliki masalah jantung bawaan. Ia meninggal di Rumah Sakit Alice Springs pada hari Minggu kemarin.
Untuk mengatasi difteri, para ahli mengatakan vaksinasi tetap menjadi cara teraman dan terbaik untuk mencegah penyebaran penyakit yang sangat menular ini. Mereka juga mendesak masyarakat untuk memeriksa apakah mereka perlu mendapatkan suntikan penguat atau 'booster'.
Inilah penjelasan tentang penyakit itu.
Apa itu difteri?
Difteri adalah infeksi bakteri serius.
Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Australia (CDC), penyakit ini disebabkan oleh strain penghasil toksin dari bakteri Corynebacterium diphtheriae atau Corynebacterium ulcerans.
Penyakit ini dapat menginfeksi hidung, tenggorokan dan saluran pernapasan, atau kulit.
