Australia Suntik Vaksin ke Ribuan Penguin untuk Lindungi dari Wabah Flu Burung

Artikel ini diproduksi ABC Indonesia

Upaya untuk melindungi populasi penguin kecil di negara bagian Victoria dari flu burung terus berlanjut, dengan sekitar 1.000 ekor sudah menerima dosis pertama vaksin H5N1.

Australia berencana untuk memvaksinasi 5.000 penguin kecil di Pulau Phillip dan St Kilda Beach, dengan ratusan penguin dikumpulkan dan disuntik setiap malam selama sepekan terakhir.

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Di Phillip Island, sekitar dua jam dari Melbourne, petugas memvaksinasi burung ke-1.000 mereka.

Pada hari yang sama, virus mematikan yang membunuh ratusan burung lain ini, terdeteksi pada anjing laut di Australia Selatan.

Phillip Island adalah rumah bagi sekitar 40.000 penguin kecil, menjadikannya koloni terbesar di dunia.

Sekitar 10.000 dosis vaksin dibutuhkan untuk dua kali vaksin.

Menteri Lingkungan Hidup Jaclyn Symes mengatakan penguin kecil yang menjadi obyek wisata malam hari di Phillip Island sudah menerima dosis pertama, dan tim pemberi vaksin akan menangkap kembali penguin tersebut untuk dosis kedua dalam tiga hingga empat minggu.