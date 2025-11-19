menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Australian Open 2025: Dikejutkan Tanaka, Jonatan Christie Buka Suara

Australian Open 2025: Dikejutkan Tanaka, Jonatan Christie Buka Suara

Australian Open 2025: Dikejutkan Tanaka, Jonatan Christie Buka Suara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jonatan Christie gugur di babak pertama Australian Open 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie secara mengejutkan gugur di babak pertama Australian Open 2025.

Tampil sebagai unggulan pertama, Jojo -sapaan Jonatan- justru gagal menunjukkan permainan terbaiknya.

Peraih emas Asian Games 2018 itu kalah dua gim langsung dengan skor 17-21, 7-21 di State Sports Centre, Sydney, Australia, Rabu (19/11/2025).

Baca Juga:

Hasil ini cukup mengejutkan mengingat Tanaka masih menempati peringkat ke-26 dunia.

Nada Kecewa Jonatan Christie

Seusai pertandingan, Jojo tidak menutupi rasa kecewanya. Dia mengakui permainan yang jauh dari standar dan banyaknya kesalahan sendiri membuka peluang bagi lawan.

"Permainan saya benar-benar jauh dari apa yang sudah dipersiapkan. Jelek mainnya dan tidak bisa berkembang."

Baca Juga:

"Di gim pertama sempat bisa mengejar poin, tetapi mati sendiri di momen-momen penting. Beberapa kali bola Tanaka juga bergulir di net, jadi momentum saya terhenti," ucap suami dari Shania eks JKT48 itu.

Refresh Pikiran

Jojo mengaku perlu mengembalikan kondisi mentalnya setelah kekalahan ini. Pemain berusia 28 tahun itu memilih untuk menghapus hasil buruk tersebut dan mengalihkan fokus ke turnamen besar berikutnya.

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie secara mengejutkan gugur di babak pertama Australian Open 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI