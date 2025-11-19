Australian Open 2025: Dikejutkan Tanaka, Jonatan Christie Buka Suara
jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie secara mengejutkan gugur di babak pertama Australian Open 2025.
Tampil sebagai unggulan pertama, Jojo -sapaan Jonatan- justru gagal menunjukkan permainan terbaiknya.
Peraih emas Asian Games 2018 itu kalah dua gim langsung dengan skor 17-21, 7-21 di State Sports Centre, Sydney, Australia, Rabu (19/11/2025).
Hasil ini cukup mengejutkan mengingat Tanaka masih menempati peringkat ke-26 dunia.
Nada Kecewa Jonatan Christie
Seusai pertandingan, Jojo tidak menutupi rasa kecewanya. Dia mengakui permainan yang jauh dari standar dan banyaknya kesalahan sendiri membuka peluang bagi lawan.
"Permainan saya benar-benar jauh dari apa yang sudah dipersiapkan. Jelek mainnya dan tidak bisa berkembang."
"Di gim pertama sempat bisa mengejar poin, tetapi mati sendiri di momen-momen penting. Beberapa kali bola Tanaka juga bergulir di net, jadi momentum saya terhenti," ucap suami dari Shania eks JKT48 itu.
Refresh Pikiran
Jojo mengaku perlu mengembalikan kondisi mentalnya setelah kekalahan ini. Pemain berusia 28 tahun itu memilih untuk menghapus hasil buruk tersebut dan mengalihkan fokus ke turnamen besar berikutnya.
