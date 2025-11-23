Australian Open 2025: Ini Momen Penentu saat Raymond/Nikolaus Menekuk Fajar/Fikri

jpnn.com - Pasangan ganda putra Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin menorehkan prestasi gemilang di Australian Open 2025.

Raymond/Nikolaus sukses menaklukkan seniornya sesama wakil Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Berlaga di State Sports Centre, Sydney, Australia, Minggu (23/11/2025), ganda putra ranking 32 dunia itu menang lewat pertarungan rubber game dengan skor 22-20, 10-21, 21-18.

Pembuktian Raymond/Nikolaus

Kemenangan ini tidak hanya menghadirkan kejutan, tetapi juga menjadi bukti bahwa generasi baru ganda putra Indonesia siap menantang para pemain papan atas.

Bagi Raymond, hasil ini merupakan jawaban atas segala proses panjang yang mereka jalani.

"Puji Tuhan, ini pembuktian buat kami kalau kami bisa bersaing di level atas."

"Target masih banyak yang mau kami ambil di depan, semoga kami bisa konsisten memberikan permainan yang terbaik seperti di sini," ucap Raymond.

Kunci Kemenangan Melawan Fajar/Fikri

Konsistensi dan keberanian bermain lepas menjadi kunci mereka dalam menghadapi senior seperti Fajar/Fikri yang sarat pengalaman, yang juga menempati unggulan kelima Australian Open 2025.