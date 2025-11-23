menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Australian Open 2025: Komentar Bijak Fajar/Fikri Seuasai Kalah dari Raymond/Nikolaus

Australian Open 2025: Komentar Bijak Fajar/Fikri Seuasai Kalah dari Raymond/Nikolaus

Australian Open 2025: Komentar Bijak Fajar/Fikri Seuasai Kalah dari Raymond/Nikolaus
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri harus puas menjadi runner up Australian Open 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri di luar dugaan kalah dari juniornya Raymond Indra/Nikolaus Joaquin di babak final Australian Open 2025.

Fajar/Fikri harus puas menjadi runner up setelah tumbang lewat pertarungan tiga gim 22-20, 10-21, 21-18 di State Sports Centre, Sydney, Australia, Minggu (23/11/2025).

Respons Dewasa Fajar

Meski hasilnya jauh dari ekspektasi, Fajar mengakui bahwa kekalahan tersebut perlu diterima dengan lapang dada.

Baca Juga:

Pemain berusia 30 tahun itu menilai performa Raymond/Joaquin sepanjang turnamen sangat luar biasa.

"Hasilnya memang tidak sesuai harapan, kami kembali jadi runner up."

"Pasti kecewa tapi tetap harus disyukuri terutama melihat penampilan junior kami Raymond/Joaquin," ucap Fajar.

Baca Juga:

Perjalanan Kejutan Raymond/Joaquin

Fajar juga menyoroti perjalanan naik kelas yang dialami juniornya tersebut.

Dalam satu tahun, Raymond/Joaquin melompat dari level Sirkuit Nasional hingga menjuarai turnamen Super 500 pertama mereka.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri di luar dugaan kalah dari juniornya Raymond Indra/Nikolaus Joaquin di babak final Australian Open 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI