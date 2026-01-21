menu
Australian Open 2026: Janice Tjen Merasakan Main di Rumah Sendiri
Petenis Indoneisa Janice Tjen. Foto: Instagram/Janice Tjen.

jpnn.com - Petenis putri Indonesia Janice Tjen mencuri perhatian pada babak pertama Australia Open 2026. 

Berlaga di ANZ Arena, Selasa (20/1/2026), Janice sukses menyingkirkan unggulan ke-22 asal Kanada Leylah Fernandez lewat kemenangan dua set langsung.

Keberhasilan itu terasa makin spesial karena Janice mendapatkan dukungan langsung dari suporter Indonesia yang datang ke arena.

Kehadiran diaspora Merah Putih di tribune memberi energi tambahan bagi peraih medali emas ganda putri SEA Games 2025 tersebut.

"Atmosfernya benar-benar luar biasa. Mendengar dukungan dengan teriakan ‘Indonesia!’ di tengah pertandingan menjadi pengalaman yang sangat istimewa," ucap Janice dilansir Tennis.com.

Janice menyebut atmosfer pertandingan membuatnya seolah tidak sedang bermain di luar negeri.

Sorakan dukungan yang konsisten sepanjang laga memberi kesan mendalam baginya.

"Saya merasa seolah bermain di rumah sendiri. Fakta bahwa banyak warga Indonesia hadir langsung ke arena untuk memberi dukungan memberikan arti besar bagi saya," tambahnya.

