Australian Open 2026: Janice Tjen Tumbang, Petahana Menang
Kamis, 22 Januari 2026 – 13:14 WIB
jpnn.com - MELBOURNE – Tunggal putri Indonesia Janice Tjen terhenti di babak kedua grand slam Australian Open 2026.
Melakoni pertandingan di Court 7, Kamis (22/1) siang WIB, Janice kalah dari petenis Ceko Karolina Pliskova 4-6, 4-6.
Awak Australian Open merangkum pertandingan Janice melawan Karolina itu berlangsung dalam durasi satu jam 38 menit.
Buat Karolina, keberhasilan menaklukkan Janice memiliki arti tersendiri.
Baca Juga:
Sementara itu, petahana tunggal putri, Madison Keys (Amerika Serikat) masih bertahan.
Madison lulus ke babak ketiga atau 32 Besar setelah mengalahkan sesama AS Ashlyn Krueger 6-1, 7-5. (ao/jpnn)
Berita Selanjutnya:Janice Tjen Ukir Rekor Luar Biasa di Australian Open 2026
Janice Tjen gak masuk ke babak ketiga atau 32 Besar Australian Open 2026. Tetap semangat, Janice. Jaga kesehatan.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Australian Open 2026: Janice Tjen Merasakan Main di Rumah Sendiri
- Disemangati Diaspora Indonesia, Petenis Janice Tjen Menang Babak Pertama Tunggal Putri Australian Open
- Tenis Kian Menggeliat, New Balance Hadirkan Apparel Australian Open 2026 ke Indonesia
- Janice Tjen Ukir Rekor Luar Biasa di Australian Open 2026
- Misi Besar Aldila Sutjiadi di SEA Games 2025, Bidik Tiga Medali Emas
- Saat Dunia Hening, Aldila Sutjiadi Menjawabnya dengan Kemenangan Bersama Janice Tjen