menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Global » Austria Terang-terangan Menolak Permintaan AS

Austria Terang-terangan Menolak Permintaan AS

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
ilustrasi manuver pesawat tempur F-16 AS/ANTARA/foto-Anadolu/PY

jpnn.com - ISTANBUL –Amerika Serikat (AS) berniat menggunakan wilayah udara Austria untuk melancarkan operasi militer melawan Iran.

Namun, Austria menolak permintaan AS dengan alasan hukum netralitas yang diterapkan negara tersebut.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Austria pada Kamis (2/4) mengonfirmasi adanya beberapa permintaan dari Washington, tetapi tidak menyebutkan jumlah pastinya, demikian laporan penyiar publik Austria, ORF.

Baca Juga:

Austria, yang mempertahankan kebijakan netralitas militer yang telah lama berlaku, belum memberlakukan larangan umum terhadap penerbangan AS, tetapi sedang meninjau permintaan berdasarkan kasus per kasus, menurut kementerian tersebut.

Partai oposisi Sosial Demokrat (SPO) juga menyerukan pemerintah untuk mempertahankan pendiriannya saat ini.

“Menteri Pertahanan Klaudia Tanner (OVP) seharusnya tidak menyetujui satu pun penerbangan militer AS ke Teluk. Ia juga seharusnya tidak menyetujui penerbangan transportasi atau dukungan logistik lainnya,” kata Sven Hergovich, kepala SPO di Austria Hilir.

Baca Juga:

“Sama seperti yang dilakukan Spanyol, Prancis, Italia, dan Swiss. Perang ini merusak kepentingan ekonomi Austria, Eropa secara keseluruhan, dan perdamaian dunia,” ujarnya, menambahkan.

Awal pekan ini, Spanyol dilaporkan menutup wilayah udaranya untuk penerbangan militer terkait konflik tersebut, sementara Italia menolak permintaan pesawat AS untuk mendarat di pangkalan di Sisilia.

Sumber Anadolu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co