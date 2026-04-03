Austria Terang-terangan Menolak Permintaan AS

jpnn.com - ISTANBUL –Amerika Serikat (AS) berniat menggunakan wilayah udara Austria untuk melancarkan operasi militer melawan Iran.

Namun, Austria menolak permintaan AS dengan alasan hukum netralitas yang diterapkan negara tersebut.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Austria pada Kamis (2/4) mengonfirmasi adanya beberapa permintaan dari Washington, tetapi tidak menyebutkan jumlah pastinya, demikian laporan penyiar publik Austria, ORF.

Austria, yang mempertahankan kebijakan netralitas militer yang telah lama berlaku, belum memberlakukan larangan umum terhadap penerbangan AS, tetapi sedang meninjau permintaan berdasarkan kasus per kasus, menurut kementerian tersebut.

Partai oposisi Sosial Demokrat (SPO) juga menyerukan pemerintah untuk mempertahankan pendiriannya saat ini.

“Menteri Pertahanan Klaudia Tanner (OVP) seharusnya tidak menyetujui satu pun penerbangan militer AS ke Teluk. Ia juga seharusnya tidak menyetujui penerbangan transportasi atau dukungan logistik lainnya,” kata Sven Hergovich, kepala SPO di Austria Hilir.

Baca Juga: Donald Trump Ancam Hancurkan Infrastruktur Energi Iran Jika Kesepakatan tak Tercapai

“Sama seperti yang dilakukan Spanyol, Prancis, Italia, dan Swiss. Perang ini merusak kepentingan ekonomi Austria, Eropa secara keseluruhan, dan perdamaian dunia,” ujarnya, menambahkan.

Awal pekan ini, Spanyol dilaporkan menutup wilayah udaranya untuk penerbangan militer terkait konflik tersebut, sementara Italia menolak permintaan pesawat AS untuk mendarat di pangkalan di Sisilia.