Autentikasi Awal Bulan dengan Andal by Taspen, Cukup Selfie Tanpa Antre!
jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) menghadirkan kemudahan layanan autentikasi bagi peserta pensiun melalui aplikasi Andal by Taspen.
Hal ini sebagai bagian dari upaya memastikan penyaluran manfaat pensiun tepat sasaran dan berkelanjutan.
Layanan ini ditujukan bagi seluruh peserta, khususnya pensiunan yang telah melakukan perekaman wajah atau enrollment.
Autentikasi dapat dilakukan secara mandiri kapan saja dan di mana saja, cukup melalui swafoto (selfie) menggunakan ponsel.
Inisiatif ini dilakukan seiring dengan transformasi digital perusahaan untuk memberikan layanan yang lebih praktis, aman, dan efisien, tanpa perlu datang ke Kantor Cabang atau mengantre di kantor bayar.
Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan autentikasi menjadi bagian penting dalam menjaga akurasi dan keamanan penyaluran manfaat.
Dia menjelaskan autentikasi merupakan bentuk perlindungan bagi peserta agar manfaat pensiun diterima oleh pihak yang berhak.
"Melalui aplikasi Andal by Taspen, proses autentikasi jauh lebih mudah karena dapat dilakukan secara mandiri, cepat, dan aman cukup dengan selfie,” ujar Henra dalam keterangannya, Kamis (6/5).
Peserta pensiun dapat melakukan autentikasi secara mandiri kapan saja dan di mana saja, cukup selfie menggunakan ponsel melalui aplikasi Andal by Taspen
